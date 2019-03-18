С начала отопительного сезона Украина использовала только половину запасов газа
Об этом свидетельствуют данные компании "Укртрансгаз", передает ЭП .
По состоянию на 16 марта 2018 года запасы газа в украинских подземных хранилищах составляли 8,671млрд куб м, два года назад - 8,152 млрд куб м, три года назад - 9,292 млрд куб м, четыре года назад - 7,838 млрд куб м.
В 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачки на 0,82 млрд куб м, тогда как в 2017 году закачки превысило отбор на 2,733 млрд куб м.
Всего в течение 2018 всего месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в феврале (2,529 млрд куб м), а самая лунный закачки - в августе (1,8 млрд куб м).
-
Ранее сообщалось, что Украина с начала отопительного сезона сократила запасы природного газа на 5 млрд куб. м - до 12,2 млрд куб. м. Впрочем, несмотря на это, запасов хватит для спокойного прохождения зимы, заверил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
-
Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд .
-
В "Газпроме" заявивлы, что НАК "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта, однако "Газпром" вернул деньги за отсутствия согласованной дополнительного соглашения к действующему контракту.
-
Украинский попросили уменьшить температуру в домах на несколько градусов в ответ на шантаж "Газпрома".
-
"Нафтогаз" предложил ввести спецрежим потребления газа из-за отказа "Газпрома" от сотрудничества и похолодание.
-
Украинские потребители помогли сбалансировать государственную газотранспортную систему , уменьшив температуру в своих домах на 1 ° C в рамках объявленной "Нафтогазом" акции # прикрути.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-