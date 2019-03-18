С начала отопительного сезона Украина использовала только половину запасов газа

18 марта, 2019, 11:08

С 7 ноября 2018 года по 16 марта 2019 года Украина снизила запасы в подземных хранилищах газа на 47,2% - до 9,8 млрд куб.м

Об этом свидетельствуют данные компании "Укртрансгаз", передает ЭП .

По состоянию на 16 марта 2018 года запасы газа в украинских подземных хранилищах составляли 8,671млрд куб м, два года назад - 8,152 млрд куб м, три года назад - 9,292 млрд куб м, четыре года назад - 7,838 млрд куб м.

В 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачки на 0,82 млрд куб м, тогда как в 2017 году закачки превысило отбор на 2,733 млрд куб м.

Всего в течение 2018 всего месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в феврале (2,529 млрд куб м), а самая лунный закачки - в августе (1,8 млрд куб м).