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С начала отопительного сезона Украина использовала только половину запасов газа


фото: nv.ua
С 7 ноября 2018 года по 16 марта 2019 года Украина снизила запасы в подземных хранилищах газа на 47,2% - до 9,8 млрд куб.м

Об этом свидетельствуют данные компании "Укртрансгаз", передает ЭП .

По состоянию на 16 марта 2018 года запасы газа в украинских подземных хранилищах составляли 8,671млрд куб м, два года назад - 8,152 млрд куб м, три года назад - 9,292 млрд куб м, четыре года назад - 7,838 млрд куб м.

В 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачки на 0,82 млрд куб м, тогда как в 2017 году закачки превысило отбор на 2,733 млрд куб м.

Всего в течение 2018 всего месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в феврале (2,529 млрд куб м), а самая лунный закачки - в августе (1,8 млрд куб м).

  • Ранее сообщалось, что Украина с начала отопительного сезона сократила запасы природного газа на 5 млрд куб. м - до 12,2 млрд куб. м. Впрочем, несмотря на это, запасов хватит для спокойного прохождения зимы, заверил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

  • Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд .

  • В "Газпроме" заявивлы, что НАК "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта, однако "Газпром" вернул деньги за отсутствия согласованной дополнительного соглашения к действующему контракту.

  • Украинский попросили уменьшить температуру в домах на несколько градусов в ответ на шантаж "Газпрома".

  • "Нафтогаз" предложил ввести спецрежим потребления газа из-за отказа "Газпрома" от сотрудничества и похолодание.

  • Украинские потребители помогли сбалансировать государственную газотранспортную систему , уменьшив температуру в своих домах на 1 ° C в рамках объявленной "Нафтогазом" акции # прикрути.

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