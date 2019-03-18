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"Интер" победил "Милан" в главном дерби чемпионата Италии


фото: REUTERS
"Интер" выиграл в миланском дерби у "Милана" в 28 туре чемпионата Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Интер" на 3-й минуте вывел вперед Матиас Весино по передаче Лаутаро Мартинеса. В начале второго тайма преимущество "Интера" увеличил Де Врей, который замкнул подачу в исполнении Маттео Политана.

За несколько минут разрыв в счете сократил Тьемуе Бакайоко после навеса Чалханоглу. Вскоре Мартинес снова увеличил отрыв "Интера", реализовав пенальти. На 71-й минуте Матео Мусаккио сократил разницу до минимума, но большего "Милан" добиться не удалось.

"Интер" набрал 53 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. "Милан" с 51 пунктом опустился на четвертую позицию.

Чемпионат Италии

28-й тур

17 марта

"Милан" - "Интер" 2: 3

Голы: Бакайоко, 57, Мусаккио, 71 - Весино, 3, где Врэй, 51, Мартинес, 67 (пен.)

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