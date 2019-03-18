"Интер" победил "Милан" в главном дерби чемпионата Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Интер" на 3-й минуте вывел вперед Матиас Весино по передаче Лаутаро Мартинеса. В начале второго тайма преимущество "Интера" увеличил Де Врей, который замкнул подачу в исполнении Маттео Политана.
За несколько минут разрыв в счете сократил Тьемуе Бакайоко после навеса Чалханоглу. Вскоре Мартинес снова увеличил отрыв "Интера", реализовав пенальти. На 71-й минуте Матео Мусаккио сократил разницу до минимума, но большего "Милан" добиться не удалось.
"Интер" набрал 53 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. "Милан" с 51 пунктом опустился на четвертую позицию.
Чемпионат Италии
28-й тур
17 марта
"Милан" - "Интер" 2: 3
Голы: Бакайоко, 57, Мусаккио, 71 - Весино, 3, где Врэй, 51, Мартинес, 67 (пен.)
- Напомним, 17 марта без Криштиану Роналду "Ювентус" проиграл в гостях "Дженоа" и потерпел первое в сезоне поражение в чемпионате Италии.
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