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"Наказать крымчан за выбор". В России отреагировали на заявления ЕС и НАТО о полуострове

В МИД России заявили, что ЕС и НАТО пытаются "наказать крымчан за сделанный ими выбор"

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

"О полном непонимании настроений крымчан свидетельствуют абсурдные заявления о том, что получение гражданства России и призыв в Вооруженные Силы России были "навязаны" жителям полуострова. Неудачной попыткой изобрести хоть какие-то примеры "негатива" выглядят и высказывания об ухудшении экологической ситуации в Крыму" , - говорится в сообщении.

  • Ранее сообщалось, что Североатлантический совет НАТО выступил с заявлением, в котором призвала РФ вернуть Крым Украине в связи с пятилетием незаконной аннексии Крыма Россией.

 

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