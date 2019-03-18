"Мало? Будет еще". В посольство РФ в Киеве принесли фото убитых пособников оккупации

18 марта, 2019, 15:58

Активисты "Национального сопротивления" провели акцию под посольством РФ в Киеве

Об этом сообщает Укринформ.

"На плакатах размещены изображения российских солдат, пропагандистов и пособников оккупации. Мы подготовили десять плакатов, но на самом деле мы прекрасно понимаем, что российских солдат было убито в Донбассе несколько сотен, возможно и тысяч", - рассказал член организации "Национальное сопротивление" Алексей Свинаренко.

Плакаты с лозунгом "Мало? Будет еще!" на портретах убитых российских военных и пропагандистов активисты приклеили к забору российского посольства.

Фото: Укринформ