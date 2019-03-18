"Крым вам вместо пенсий": в центре Москвы прошли акции против оккупации Крыма
Об этом сообщил активист из России Константин Котов, передает Крим.Реалии.
По словам активиста, участники пикетов держали в руках плакаты "Крим.Пидсумки" с именами заключенных Кремля, "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий".
Активист Котов сам вышел на Манежную площадь с плакатом "Крым - это Украина". Он рассказал, что к нему неоднократно подходили сотрудники российской полиции, но обошлось без задержания.
Силовики только проверили документы активиста. Он уточнил, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму "вели съемку".
Котов рассказал, что к нему подходили агрессивные прохожие, которые говорили, что "Крым - это Россия, всегда был российским, только Хрущев его отдал". Прохожие просили активиста "не портить им праздник".
"Одна женщина, которая сказала, что сама из Крыма, пыталась вырвать у меня плакат и возмущалась, как это нам позволяют здесь стоять. Обещала отправить фото в ФСБ", - рассказал Котов.
- 16 марта 2014 на уже оккупированном на тот момент россиянами украинском полуострове было проведено незаконный "рефрендум" о вхождении АРК в Российскую Федерацию.
- Решение о его проведении принималось депутатами Верховной Рады Украинской Автономной Республики Крым, которые перешли на сторону врага, под давлением диверсионного подразделения полковника ФСБ, международного террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) , о чем он позже открыто признавал в интервью, и в условиях нахождения строения парламента автономии под контролем "гиркинцив" и "кадыровцев".
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