"Крым вам вместо пенсий": в центре Москвы прошли акции против оккупации Крыма

18 марта, 2019, 08:29

17 марта в центре Москвы жители вышли на единичные пикеты против российской аннексии Крыма

Об этом сообщил активист из России Константин Котов, передает Крим.Реалии.

По словам активиста, участники пикетов держали в руках плакаты "Крим.Пидсумки" с именами заключенных Кремля, "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий".

Активист Котов сам вышел на Манежную площадь с плакатом "Крым - это Украина". Он рассказал, что к нему неоднократно подходили сотрудники российской полиции, но обошлось без задержания.

Силовики только проверили документы активиста. Он уточнил, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму "вели съемку".

Котов рассказал, что к нему подходили агрессивные прохожие, которые говорили, что "Крым - это Россия, всегда был российским, только Хрущев его отдал". Прохожие просили активиста "не портить им праздник".

"Одна женщина, которая сказала, что сама из Крыма, пыталась вырвать у меня плакат и возмущалась, как это нам позволяют здесь стоять. Обещала отправить фото в ФСБ", - рассказал Котов.