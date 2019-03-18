Путин хочет перевести выборы в Украине в формат уличных столкновений, - Порошенко

18 марта, 2019, 16:48

Президент РФ Владимир Путин хочет перевести выборы в Украине в формат уличных столкновений, чтобы пролилась кровь

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время Совета регионального развития в Ривненской области, передает Еспресо.TV

"Обретают системный характер силовые провокации в Киеве и в других городах. Очень кому-то хочется перевести избирательную компанию в формат уличных столкновений, чтобы пролилась кровь. Путин хочет крови", - отметил Порошенко.

Президент рассказал, что силовые провокации - это не украинский сценарий.

"Наш сценарий - это прозрачный, справедливый, вызывающий доверие у украинских и международных партнеров избирательный процесс. Только так мы продолжим курс, которым шли 5 лет", - добавил президент.

Порошенко подчеркнул, что за 5 лет Украина создала надежный фундамент украинской государственности, который постоянно проверяет на прочность российский агрессор.

"Фундамент расшатывали, но он устоял. Мы создали для Украины реальный шанс стать великой державой".