Путин хочет перевести выборы в Украине в формат уличных столкновений, - Порошенко
Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время Совета регионального развития в Ривненской области, передает Еспресо.TV
"Обретают системный характер силовые провокации в Киеве и в других городах. Очень кому-то хочется перевести избирательную компанию в формат уличных столкновений, чтобы пролилась кровь. Путин хочет крови", - отметил Порошенко.
Президент рассказал, что силовые провокации - это не украинский сценарий.
"Наш сценарий - это прозрачный, справедливый, вызывающий доверие у украинских и международных партнеров избирательный процесс. Только так мы продолжим курс, которым шли 5 лет", - добавил президент.
Порошенко подчеркнул, что за 5 лет Украина создала надежный фундамент украинской государственности, который постоянно проверяет на прочность российский агрессор.
"Фундамент расшатывали, но он устоял. Мы создали для Украины реальный шанс стать великой державой".
Стало понятно, что патриотизм и здравый смысл украинцев побеждают и «фейки» информационной войны, и олигархические политтехнологии. Поэтому приобрели систематический характер силовые провокации. Избирательную кампанию хотят перевести в формат уличных столкновений. Хотят крови. Это не технология- Петр Порошенко (@poroshenko) 18 марта 2019
Путин хочет крови. Силовые провокации - попытка сорвать выборы. И это точно не украинский сценарий. Наш украинский сценарий - провести прозрачный и справедливый избирательный процесс, обеспечить честный подсчет голосов. Только так мы сможем продолжить курс, которым шли пять лет.- Петр Порошенко (@poroshenko) 18 марта 2019
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