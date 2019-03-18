Против Путина и его приспешников в ближайшее время ужесточат санкции из-за Крыма, - член Меджлиса
18 марта, 2019, 12:02
Из-за незаконной аннексии Крыма против президента РФ Владимира Путина и его окружения в ближайшие дни введут новые санкции
Об этом заявил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Ескендер Бариев, передают Крым. реалии
"За последние две недели тот шквал международных мероприятий и решений, оторые принимались в Европарламенте, Конгрессе и Госдепартаменте США, дает четкие посылы, и мы видели уже приняты серьезные решения недавно. В частности, закрытое заседание" НАТО-Украина ", в котором принимал участие и я. Думаю, что в ближайшие дни мы услышим еще несколько серьезных заявлений и ужесточение санкций в отношении Путина и его окружения ", - заявил Бариев.
Напомним, что на прошлой неделе ЕС, США и Канада ввели антироссийские санкции:
- ЕС ввел санкции против 8 россиян
- США ввели санкции против 6 человек и 8 предприятий
- Канада ввела новые санкции против 114 россиян
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