Против Путина и его приспешников в ближайшее время ужесточат санкции из-за Крыма, - член Меджлиса

18 марта, 2019, 12:02

Из-за незаконной аннексии Крыма против президента РФ Владимира Путина и его окружения в ближайшие дни введут новые санкции

Об этом заявил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Ескендер Бариев, передают Крым. реалии

"За последние две недели тот шквал международных мероприятий и решений, оторые принимались в Европарламенте, Конгрессе и Госдепартаменте США, дает четкие посылы, и мы видели уже приняты серьезные решения недавно. В частности, закрытое заседание" НАТО-Украина ", в котором принимал участие и я. Думаю, что в ближайшие дни мы услышим еще несколько серьезных заявлений и ужесточение санкций в отношении Путина и его окружения ", - заявил Бариев.

Напомним, что на прошлой неделе ЕС, США и Канада ввели антироссийские санкции: