Правительство может продлить контракт с Коболевым 20 марта - СМИ
18 марта, 2019, 17:50
Кабинет Министров Украины на заседании 20 марта может принять решение о продлении на год контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболев
Об этом сообщила ЭП со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что соответствующая договоренность между правительством и наблюдательным советом Нафтогаза была достигнута после переговоров 15 марта. Источники отметили, что пока нет конечных договоренностей, но в правительстве возможность продления контракта не исключают.
"Чкобы есть три пункта, по которым они еще не пришли к согласию - это заработная плата, договоренности по анбандлингу и добыче газа", - сказал собеседник.
В Нафтогазе эту информацию не комментируют.
- Ранее сообщалось, что правительство не будет продолжать контракт с главой Нафтогаза Коболевым.
- 28 февраля по данным украинских СМИ, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн грн.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев с февраля решил отдавать свои доходы на благотворительность.
- Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в марте контракт с руководством НАК "Нафтогаз Украины" завершается и продолжать его правительство не собирается.
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