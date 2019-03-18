Правительство может продлить контракт с Коболевым 20 марта - СМИ

18 марта, 2019, 17:50

Кабинет Министров Украины на заседании 20 марта может принять решение о продлении на год контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболев

Об этом сообщила ЭП со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что соответствующая договоренность между правительством и наблюдательным советом Нафтогаза была достигнута после переговоров 15 марта. Источники отметили, что пока нет конечных договоренностей, но в правительстве возможность продления контракта не исключают.

"Чкобы есть три пункта, по которым они еще не пришли к согласию - это заработная плата, договоренности по анбандлингу и добыче газа", - сказал собеседник.

В Нафтогазе эту информацию не комментируют.