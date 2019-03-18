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Поступления в Пенсионный фонд в январе-феврале на 59% больше, чем год назад


фото: dnews
Поступления в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за январь-февраль 2019 из всех источников финансирования составили 64,4 млрд грн, что на 59% больше поступления за аналогичный период 2018 года

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Согласно информации ПФУ, собственные поступления фонда выросли на 23,3% - до 35,4 млрд грн, тогда как финансирование из госбюджета подскочило в 2,5 раза - с 11,7 млрд грн до 29 млрд грн.

Общая сумма расходов фонда на пенсионные и другие выплаты за этот период увеличилась на 20,5% - до 62,9 млрд грн с 52,2 млрд грн (без учета 9,9 млрд грн пенсий января 2018, которые были профинансированы декабре 2017 ).

Это позволило ПФУ в январе-феврале этого года погасить полученные с казначейского счета займа на 17 млрд грн при объеме их вовлечения в этот период 15,5 млрд грн, тогда как в январе-феврале 2018 объем погашения составил всего 6,8 млрд грн при объеме привлечения 16,9 млрд грн.

  • Как сообщалось, значительный рост поступлений в ПФУ в этом году связано с льготным таможенным оформлением автомобилей.
  • Напомним, что с 1 марта началась автоматическая индексация пенсий.
  • "Средний размер повышения составит 255 грн, а минимальный - 100 грн, поэтому индексация является дифференцированной и неодинаковой для всех", - сказал министр соцполитики Андрей Рева.

  • Пенсионеры с минимальным и ниже минимального размера пенсиями в марте-апреле получат по 2410 грн компенсации индексации за 2015-2016 годы из денег за растаможку "евроблях".

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