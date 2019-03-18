//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко уволил заместителя командующего Национальной гвардии


фото: novynarnia
Президент Петр Порошенко своим указом освободил от должности заместителя командующего Национальной гвардии генерал-майора Валерия Бондаря

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Освободить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии", - говорится в тексте указа №81 / 2019.

Генерал-майор Бондарь был назначен указом президента на эту должность 7 июня 2017 года. До этого он занимал должность начальника штаба Главного управления НГУ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать