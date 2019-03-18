Порошенко уволил заместителя командующего Национальной гвардии
18 марта, 2019, 18:06
Президент Петр Порошенко своим указом освободил от должности заместителя командующего Национальной гвардии генерал-майора Валерия Бондаря
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Освободить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии", - говорится в тексте указа №81 / 2019.
Генерал-майор Бондарь был назначен указом президента на эту должность 7 июня 2017 года. До этого он занимал должность начальника штаба Главного управления НГУ.
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