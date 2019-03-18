Попов объяснил, в каком случае итоги выборов могут не подвести
Об этом сказал нардеп Игорь Попов в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.
"У нас есть проблема в том, что если будут поданы иски, может быть принято решение не подводить итоги. И таким образом мы вылетаем тогда из графика, потому что закон говорит что 2 тур проводится через три недели, а процессуальные сроки они больше, то есть в этом может быть проблема", - сказал он.
Попов напомнил, что в Украине закон позволяет отменять итоги голосования по отдельно взятым участках.
"А еще у нас закон позволяет отменять итоги голосования по отдельно взятым участках. Здесь как раз возможно силовое вмешательство до похищения урн с бюллетенями. Может привести к тому, что на отдельных участках придется отменять результаты выборов. А представьте себе, если между 2 и 3 местом разрыв будет 30 тыс. голосов, а выборы отменят на участках, где голосовали 100 тыс. Юридическое решение мы будем иметь, но представьте какой политический хайп после этого начнется ", - отметил он.
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