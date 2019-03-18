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Пакистанца, который пытался помешать террористу в Новой Зеландии, наградят посмертно


фото: REUTERS
В Пакистане планируют посмертно наградить государственной наградой Миана Наима Рашида, который пытался остановить террориста, стрелявшего в людей в мечетях

Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, передает "Громадське".

"Пакистан гордится Мианом Наимом Рашидом, который принял мученическую смерть, пытаясь остановить террориста, и его мужество будет отмечено государственной наградой", - написал он.

Он сказал, что власть готова оказать поддержку семьям пакистанских жертв стрельбы.

В результате теракта в Новой Зеландии, по данным министерства иностранных дел Пакистана, погибли 9 пакистанцев. В частности, середд них был и Наим Миан Рашид со своим сыном.

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На видео, которое транслировал террорист, было видно, что Рашид был единственным, кто пытался остановить стрелка, устроившего теракт в мечетях.

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