Пакистанца, который пытался помешать террористу в Новой Зеландии, наградят посмертно
Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, передает "Громадське".
"Пакистан гордится Мианом Наимом Рашидом, который принял мученическую смерть, пытаясь остановить террориста, и его мужество будет отмечено государственной наградой", - написал он.
Он сказал, что власть готова оказать поддержку семьям пакистанских жертв стрельбы.
В результате теракта в Новой Зеландии, по данным министерства иностранных дел Пакистана, погибли 9 пакистанцев. В частности, середд них был и Наим Миан Рашид со своим сыном.
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На видео, которое транслировал террорист, было видно, что Рашид был единственным, кто пытался остановить стрелка, устроившего теракт в мечетях.
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети убил 49 прихожан . Он транслировал видео расстрела людей в соцсети. .
- По данным издания New Zealand Herald , в деле уже арестованы трое мужчин и одна женщина .
- Один из подозреваемых в нападении объяснил свои действия желанием мести за теракт в Стокгольме в апреле 2017 года, когда в результате въезда грузовиков в толпу погибли 5 человек , в том числе 11-летняя девочка.
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