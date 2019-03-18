Подразделения ООС провели учения с привлечением "Точек-У"

18 марта, 2019, 15:32

Подразделения из состава 19 отдельной ракетной бригады провели учения в зоне проведения ООС с привлечением тактического-ракетного комплекса "Точка-У"

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что военные выполнили выдвижения на позиции и развертывания на местности. В маневрах приняли участие 4 пусковые установки "Точка-У".

Как сообщает пресс-центр ООС, согласно Минским договоренностям, тактические ракетные комплексы "Точка У" находятся в районах отвода на большом расстоянии от линии соприкосновения.

Дальность ведения огня такого ракетного комплекса составляет 120 километров.