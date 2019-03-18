Подразделения ООС провели учения с привлечением "Точек-У"
18 марта, 2019, 15:32
Подразделения из состава 19 отдельной ракетной бригады провели учения в зоне проведения ООС с привлечением тактического-ракетного комплекса "Точка-У"
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что военные выполнили выдвижения на позиции и развертывания на местности. В маневрах приняли участие 4 пусковые установки "Точка-У".
Как сообщает пресс-центр ООС, согласно Минским договоренностям, тактические ракетные комплексы "Точка У" находятся в районах отвода на большом расстоянии от линии соприкосновения.
Дальность ведения огня такого ракетного комплекса составляет 120 километров.
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