Незаконное обогащение: МВФ и США просят отложить рассмотрение законопроектов из-за их несовершенства

18 марта, 2019, 17:48

МВФ и посол США направили письмо в комитет Верховной Рады с просьбой отложить рассмотрение законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение из-за их несовершенства

Об этом сообщил председатель комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады Андрей Кожемякин во время Согласительного совета, передает Эспрессо.TV.

По его словам, в США и Европейском союзе назвали законопроекты несовершенными.

"Посол США, миссия МВФ, посол ЕС написали мне письма. Они просят отложить рассмотрение законопроектов (относительно уголовной ответственности за незаконное обогащение, - ред.), потому что они несовершенны, в том числе и президентский", - сообщил Кожемякин.

Напомним, что Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не включил в повестку дня законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По словам Кожемякина, не все из семи представленных законопроектов имеют заключение Главного научно-экспертного управления Верховной Рады.