Незаконное обогащение: МВФ и США просят отложить рассмотрение законопроектов из-за их несовершенства
Об этом сообщил председатель комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады Андрей Кожемякин во время Согласительного совета, передает Эспрессо.TV.
По его словам, в США и Европейском союзе назвали законопроекты несовершенными.
"Посол США, миссия МВФ, посол ЕС написали мне письма. Они просят отложить рассмотрение законопроектов (относительно уголовной ответственности за незаконное обогащение, - ред.), потому что они несовершенны, в том числе и президентский", - сообщил Кожемякин.
Напомним, что Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не включил в повестку дня законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По словам Кожемякина, не все из семи представленных законопроектов имеют заключение Главного научно-экспертного управления Верховной Рады.
- Напомним, 26 февраля в СМИ появилась информация о том, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
- Президент Петр Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о наказании за незаконное обогащение
- КС опубликовал текст решения об отмене статьи о незаконном обогащении.
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