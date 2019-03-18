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НАПК внесло предписание министру молодежи и спорта


фото: promin.cv.ua
Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание министру молодежи и спорта Игорю Жданову

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Внесено предписание министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову относительно государственного секретаря Министерства молодежи и спорта Украины Олега Немчинова, не принявшего надлежащих мер для урегулирования потенциального конфликта интересов у директора ГУ Западный ЦОП Олега Вегнера, чем нарушил требования части четвертой статьи 28 Закона Украины "О предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Также НАПК внесло предписания и.о. председателя ГФС Украины Александру Власову в отношении должностных лиц ГФС Украины, допустивших возникновение потенциального конфликта интересов в деятельности первого заместителя начальника ГУ ГФС в Черкасской области Николая Гриднева, "обусловленного совместной работой с женой".

"Внесение предписание Ривненском городскому голове Владимиру Хомко в отношении начальника управления здравоохранения исполнительного комитета Ривненского городского совета Виктора Иськива, не принявшего меры в течение двух дней после получения уведомления о наличии у подчиненного лица потенциального конфликта интересов по урегулированию этого конфликта", - отметили в НАПК.

Кроме того, Национальное агентство внесло предписание начальнику управления здравоохранения исполнительного комитета Ривненского городского совета Виктору Иськиву в отношении главного врача коммунального некоммерческого предприятия "Городская стоматологическая поликлиника" Ривненского городского совета Михаила Басюка, "который вовремя не сообщил управлению здравоохранения исполнительного комитета Ривненского городского совета о наличии у него потенциального конфликта интересов".

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