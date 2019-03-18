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На Ровенщине почтили память воинов УПА, погибших в бою с войсками НКВД 75 лет назад

На Ровенщине почтили воинов Здовбицкой тереновой сотни УПА, в урочище Никита Ровы приняли бой с войсками НКВД и погибли 75 лет назад

Об этом сообщил директор Здолбуновского районного историко-краеведческого музея Олег Тищенко в Facebook.

"Ровно 75 лет назад попытка выйти без боя за пределы села Здовбица для украинских бойцов Сопротивления закончилась кроваво: с заранее подготовленных пулеметных и минометных позиций внутренние войска НКВД за несколько часов практически уничтожены личный состав здовбицкой тереновой сотни УПА", - отметил Тищенко.

В бою погибли 44 местных повстанца и еще два десятка других бойцов УПА.

Накануне в Здовбицком Свято-Михайловском храме и на месте трагедии состоялась панихида по погибшим с участием родственников повстанцам, общины, пластунов.

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