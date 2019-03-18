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На Харьковщине задержали юношей, которые убили военнослужащего и сняли это на видео

Правоохранители задержали на Харьковщине трех ребят и девушку за убийство военнослужащего

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области в Facebook.

Правоохранители получили 16 марта сообщение о том, что на расстоянии примерно 1 км от территории воинской части в городе Чугуеве в лесополосе обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Убитым оказался 26-летний военнослужащий.

Полицейские разоблачили 15, 16 и 18-летних местных юношей и 22-летнюю жительницу Харькова, которые оказались причастными к убийству.

В частности, компания распивала алкоголь в подъезде 9-поверхностного дома, где девушка рассказала ребятам, что 26-летний мужчина, якобы, ее изнасиловал. Она рассказала, что у него есть банковская карта, на которой много денег, и предложила ребятам за вознаграждение убить мужчину.

Для убийства они разработали план и предложили мужчине пойти с ними в лес, где жестоко убили его. Военнослужащему нанесли несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. После того, как пострадавший потерял сознание, юноши забрали его одежду и другие вещи, сожгли и покинули место преступления.

Ребята вернулись к девушке, рассказали, что убили мужчину и показали в подтверждение видео.

Правоохранители открыли уголовное производство п.п.6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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