Москва может использовать российский банк в Будапеште для шпионажа, - NYT

18 марта, 2019, 16:53

Москва может использовать для шпионажа штаб-квартиру российского Международного инвестиционного банка в Будапеште

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает Укринформ.

"Глава банка (МИБ, - ред.) ммеет длительные связи с российскими спецслужбами. В то же время, венгерский парламент фактически предоставил банку дипломатический иммунитет от любого контроля со стороны полиции или финансовых регуляторов, таким образом оставив западных безопасности силовиков обеспокоены тем, что российские шпионы смогут использовать его как базу для проведения разведывательных операций в Европе", - говорится в сообщении.

По словам собеседников, глава Международного инвестиционного банка Николай Косов является выходцем из известной семьи КГБ.