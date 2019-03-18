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Модель Эмили Ратаковски обругали за пляжные фото с подругой "в теле"

Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски выложила в Instagram пляжную фотографию с подругой Кейтлин Кинг (Caitlin King), но это не понравилось ее подписчикам

Об этом сообщает Cosmopolitan.

На черно-белом снимке девушки лежат в купальниках, повернувшись спиной к камере. "Все эти завистники сумасшедшие. Нельзя считать красивым один единственный тип фигуры только потому, что в интернете вы видите только его", - написала модель в комментарии к посту.

Однако подписчики решили, что Эмили Ратаковски намеренно опубликовала такое фото, пытаясь на фоне полной подруги казаться еще стройнее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Зачем она подвергает свою подругу унижению и насмешкам, публикуя это в сети?" - написал один из комментаторов. Также были комментарии "ты же специально выложила это фото, чтобы показать, что твое тело лучше, чем у подруги" и "полный человек не выглядит красивой или здоровой: давайте не будем лицемерными".

Обратив внимание на критику, Ратаковски написала фанатам в stories, что считает свою подругу привлекательной и рада тому, что она загорает в купальнике ее бренда Inamorata. Модель также призвала подписчиков запомнить, что полные девушки так же прекрасны, как худые.

 

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