Мадуро требует от своих министров уйти в отставку
Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в Twitter
"Президент Мадуро попросил весь исполнительный кабинет представить свои роли для просмотра и глубокой реструктуризации методов и функций Боливарианского правительства, чтобы защитить родину Боливара и Чавеса от любой угрозы", - написала она.
Сам Мадуро пока не выступил с официальным комментарием. Как будет происходить смена кабинета, пока неизвестно.
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El Pdte @NicolasMaduro ha solicitado a todo el Gabinete Ejecutivo poner sus cargos a la orden a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la Patria de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza!- Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) March 17, 2019
- Напомним, 11 марта 2019 года США ввели санкции против российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка. Банк попал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которую недавно включено в SDN List.
- Ранее президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз , а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
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