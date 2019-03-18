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Мадуро требует от своих министров уйти в отставку


фото: REUTERS
Николас Мадуро, которого большинство стран не признают президентом Венесуэлы, потребовал, чтобы все его министры ушли в отставку

Об этом  сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в Twitter

"Президент Мадуро попросил весь исполнительный кабинет представить свои роли для просмотра и глубокой реструктуризации методов и функций Боливарианского правительства, чтобы защитить родину Боливара и Чавеса от любой угрозы", - написала она.

Сам Мадуро пока не выступил с официальным комментарием. Как будет происходить смена кабинета, пока неизвестно.

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