Lazareth показала первые испытания своего летающего мотоцикла
18 марта, 2019, 15:56
Компания Lazareth показала летные испытания своего летающего мотоцикла Moto Volante, впервые представленного в конце прошлого года
Об этом пишет New Atlas.
Moto Volante позволяет как ездить по дороге, так и летать по воздуху. В первом случае мотоцикл использует двигатель Maserati мощностью 470 лошадиных сил, во втором - реактивную турбину JetCat с 96 тыс. об/мин.
В каждое из четырех колес мотоцикла добавлены гидравлические приводы, позволяющие повернуть колесо на 45° и перевести его в положение полета, в котором Moto Volante выглядит как реактивный квадрокоптер.
Мотоцикл переходит из обычного режима в режим полета за 60 секунд - столько времени требуется на нагрев форсунок. Транспортное средство уже доступно для предварительного заказа - его стоимость составляет $560 тыс.
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