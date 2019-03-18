Крым стал для РФ неподъемным грузом, - Климкин

18 марта, 2019, 20:57

Крым стал для РФ неподъемным бременем, цена которого намного превосходит сомнительные политические дивиденды

Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.

Министр отметил, что даже ближайшие союзники Москвы отказались признать легитимность грабежа, потому что "это бы опустило их ниже плинтуса в глазах международного сообщества".

"Мы хотели бы, чтобы санкции нарастали, если Москва не идет на освобождение захваченных территорий (а она уже 5 лет не идет). Однако главное то, что через пять лет можем с уверенностью констатировать: международное сообщество не собирается забывать и прощать Крым", - написал Климкин.