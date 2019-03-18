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Компания Boeing представила самый длинный в мире пассажирский самолет. Презентацию сделали закрытой

Американская корпорация Boeing провела презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире - дальнемагистрального лайнера Boeing 777-9X
Об этом сообщает CNN.

Соответствующий самолет презентовали в закрытом режиме на предприятии компании в городе Эверетт, штат Вашингтон.

Разрабатывать Boeing 777-9X начали в 2010 году. В частности, самолет оборудовали новыми двигателями GE9X, крупнейшими в мире авиационными силовыми установками, а также композитным крылом.

Его длина составит 69,8 или 76,7 метра (это зависит от версии самолета), размах крыла - 71,8 метра.

Максимальный взлетный вес самолета - 351,5 тонны. 777-9X сможет выполнять рейсы на расстояние до 16,1 тыс. Км. В зависимости от версии самолет будет перевозить от 349 до 414 пассажиров.

Boeing хотел провести публичную демонстрацию самолета 11 марта, однако изменил свои планы из-за катастрофы самолета 737 MAX в Эфиопии.

 
 
 
 
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