Компания Boeing представила самый длинный в мире пассажирский самолет. Презентацию сделали закрытой
Соответствующий самолет презентовали в закрытом режиме на предприятии компании в городе Эверетт, штат Вашингтон.
Разрабатывать Boeing 777-9X начали в 2010 году. В частности, самолет оборудовали новыми двигателями GE9X, крупнейшими в мире авиационными силовыми установками, а также композитным крылом.
Его длина составит 69,8 или 76,7 метра (это зависит от версии самолета), размах крыла - 71,8 метра.
Максимальный взлетный вес самолета - 351,5 тонны. 777-9X сможет выполнять рейсы на расстояние до 16,1 тыс. Км. В зависимости от версии самолет будет перевозить от 349 до 414 пассажиров.
Boeing хотел провести публичную демонстрацию самолета 11 марта, однако изменил свои планы из-за катастрофы самолета 737 MAX в Эфиопии.
Boeing unveiled the new 777X to the employee today without media debut. Here are few photos of her from Boeing employees. Credit: Boeing Employee # 777x # Boeing777X pic.twitter.com/z4L8Jkzrah- Sam Chui (@SamChuiPhotos) March 13, 2019
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