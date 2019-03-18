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Канада продолжит миссию военных инструкторов в Украине, - Reuters


фото: REUTERS
Канада продолжит военную миссию в составе 200 человек в Украине

Об этом сообщает Reuters.

"Политические и военные источники ясно дали понять, что солдаты будут оставаться дольше, учитывая напряженность в отношениях между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.

По данным источника, знакомого с этим вопросом, Канада не намерен отправлять дополнительных инструкторов. 18 марта министр иностранных дел Фриланд и министр обороны Харджит Саджан проведут пресс-конференцию.

Представители Фриланд не ответили на запросы о комментарии, а пресс-секретарь Саджан отказалась от комментариев

Канадские военные, которые впервые отправились в Украину в 2015 году, должны были вернуться в конце марта.

В декабре 2018 комитет по обороне Палаты общин парламента Канады рекомендовал Оттаве расширить миссию. Министерство обороны Канады тогда заявило, что контингент научил более 10 тыс. украинских военных.

 

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