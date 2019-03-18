К Земле летит крупный астероид. В NASA рассказали, когда он приблизится
Об этом говорится в сообщении центра NASA по изучению небесных тел, который расположен в Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния).
Астероид имеет в поперечнике от 18 до 40 м, его скорость сближения с Землей составляет не более 5 км / с. Он приблизится к планете 22 марта в 7:53 по киевскому времени на 300-304 тыс. Км, что ближе, чем расстояние между Землей и Луной, который кружит на расстоянии 384 тыс. Км.
Newly discovered asteroid # 2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 1:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~ 305,000 km / 189,600 miles) https://t.co / 1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O- Massimo (@ Rainmaker1973) 15 марта 2019 г.
Наблюдения показывают, что скорость астероида относительно Земли достаточно мала - 5,37 километров в секунду. Астероид обнаружили 9 марта 2019 года в ходе астрономического обзора Маунт-Леммон, который проводится в одноименной обсерватории США с 1994 года.
Подобные близкие пролеты околоземных астероидов ученые пытаются использовать для их подробного изучения с помощью наземных телескопов.
2019 EA2 относится к группе астероидов - Антоний, чьи орбиты находятся внутри орбиты Земли. Несмотря на то, что их орбиты в целом лежат внутри земной орбиты, эти тела пересекают ее в области перигелия Земли. Эта группа астероидов была названа в честь своего первого открытого представителя астероида (2062) Атон, который был обнаружен в январе 1976 года и назван в честь одного из древнеегипетских богов.
Ученые отмечают, что это будет максимальное сближение астероида 2019 EA2 с Землей за 112 лет. Следующее его сближения с нашей планетой состоится в марте 2131.
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