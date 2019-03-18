Глава Совета НБУ назвал два драйвера для развития украинской экономики
Об этом Данилишин написал на своей странице в Facebook .
По мнению главы Совета НБУ, аграрный сектор может быть драйвером потому, что спрос на украинскую сельхозпродукцию есть и будет высоким как минимум в среднесрочной перспективе.
"Глупо не использовать такую возможность. При этом аграрный сектор как драйвер должен направить импульсы развития украинского сельхозмашиностроения, пищевой промышленности, которая должна наращивать производство продукции с высокой долей добавленной стоимости (нам удалось превратиться из экспортера семян подсолнечника в игрока №1 мирового рынка подсолнечного масла и этот пример нужно масштабировать), сектора производства минеральных удобрений ", - добавил Данилишин.
Также Данилишин отметил, что транспортно-логистическая инфраструктура может стать драйвером благодаря нескольким причинам:
Во-первых, потому что Украина находится в списке стран с одним из самых высоких уровней логистических затрат. Так, в Украине 18% логистических затрат по доставке пшеницы с поля в порты, а во Франции и Германии этот показатель составляет 8%, в США - 6%. Проблему необходимо решать, в том числе и для повышения отдачи от сельского хозяйства.
Во-вторых, "азовский кризис" показал - нужны хорошо развитые запасные варианты портов на Азовском море. Иначе, могут быть проблемы с экспортом металлов и зерновых.
В-третьих, хочется верить, что рано или поздно отношения с Россией прекратят ухудшаться и стабилизируются - тогда развитая транспортная инфраструктура будет способна превратить географические особенности Украины в ее конкурентное преимущество.
В-четвертых, активное развитие транспортно-логистической инфраструктуры обязательно даст импульс повышению объемов производства в черной металлургии, энергетике, промышленности строительных материалах.
Данилишин выразил надежду, что предложенные акценты на драйвера роста украинской экономики "начнут дискуссию, результатом которой станет определение приоритетов экономического развития страны с последующим выработкой плана конкретных мероприятий".
- Напомним, ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин объяснил, почему окрепла гривна .
- Также он пояснил, когда поступит первый транш и обязательства Украины в рамках новой программы МВФ.
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