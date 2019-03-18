Глава Совета НБУ назвал два драйвера для развития украинской экономики

18 марта, 2019, 11:33

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что новыми драйверами роста экономики Украины могут быть аграрный сектор и развитие транспортно-логистической инфраструктуры

Об этом Данилишин написал на своей странице в Facebook .

По мнению главы Совета НБУ, аграрный сектор может быть драйвером потому, что спрос на украинскую сельхозпродукцию есть и будет высоким как минимум в среднесрочной перспективе.

"Глупо не использовать такую возможность. При этом аграрный сектор как драйвер должен направить импульсы развития украинского сельхозмашиностроения, пищевой промышленности, которая должна наращивать производство продукции с высокой долей добавленной стоимости (нам удалось превратиться из экспортера семян подсолнечника в игрока №1 мирового рынка подсолнечного масла и этот пример нужно масштабировать), сектора производства минеральных удобрений ", - добавил Данилишин.

Также Данилишин отметил, что транспортно-логистическая инфраструктура может стать драйвером благодаря нескольким причинам:

Во-первых, потому что Украина находится в списке стран с одним из самых высоких уровней логистических затрат. Так, в Украине 18% логистических затрат по доставке пшеницы с поля в порты, а во Франции и Германии этот показатель составляет 8%, в США - 6%. Проблему необходимо решать, в том числе и для повышения отдачи от сельского хозяйства.

Во-вторых, "азовский кризис" показал - нужны хорошо развитые запасные варианты портов на Азовском море. Иначе, могут быть проблемы с экспортом металлов и зерновых.

В-третьих, хочется верить, что рано или поздно отношения с Россией прекратят ухудшаться и стабилизируются - тогда развитая транспортная инфраструктура будет способна превратить географические особенности Украины в ее конкурентное преимущество.

В-четвертых, активное развитие транспортно-логистической инфраструктуры обязательно даст импульс повышению объемов производства в черной металлургии, энергетике, промышленности строительных материалах.

Данилишин выразил надежду, что предложенные акценты на драйвера роста украинской экономики "начнут дискуссию, результатом которой станет определение приоритетов экономического развития страны с последующим выработкой плана конкретных мероприятий".