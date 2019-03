Где будет дождь и похолодание. Прогноз синоптика

18 марта, 2019, 12:25

18 марта в большинстве областей Украины будет высокая температура воздуха в пределах + 10 ° C ... + 15 ° C

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По прогнозам госпожи Диденко, в понедельник, 18 марта, в большинстве областей Украины будет высокая температура воздуха в пределах + 10 ° C ... + 15 ° C, иногда даже + 20 ° C. Немного свежее будет на крайнем западе и на востоке. Осадков не ожидается, лишь в западных областях возможно что-то немного покапает.

Синоптик сказала, что 18 марта - это самый теплый день с ближайшей перспективы. Во вторник, 19 марта, в западных областях и на севере Украины температура воздуха снизится.

Однако в восточной части Украины тепло останется, температура воздуха будет в пределах + 9 ° C ... + 13 ° C. На севере и в центре пройдет дождь, в частности в Одесской области, Винницкой, Киевской, Черниговской и Житомирской, на остальной территории без существенных осадков.

В Киеве 18 марта будет тепло. Однако 19 марта, во вторник, в столице температура воздуха снизится.