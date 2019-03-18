Футболисты "Милана" чуть не подрались между собой во время матча с "Интером"
18 марта, 2019, 11:20
Футболисты "Милана" Франк Кэсси и Лукас Билья едва не подрались на скамейке запасных во время матча чемпионата Италии с "Интером"
Кэсси, который вышел в стартовом составе, на 69-й минуте был заменен. На скамейке запасных он вел себя эмоционально, что вызвало возмущение Бильи. Аргентинец то сказал ивуарийцу, после чего тот попытался затеять драку. Игрока остановили его партнеры по команде Абате, Рикардо Родригес и Борини.
- Напомним, 17 марта "Интер" выиграл в миланском дерби у "Милана" в 28 туре чемпионата Италии.
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