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Экс-представителя Путина в Крыму заочно приговорили к 13 годам

К 13 годам лишения свободы приговорен гражданин России Олег Белавенцев, который приговором Святошинского райсуда Киева признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность Украины

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

В уголовном производстве осуществлялось специальное досудебное расследование (заочное) и специальное судебное разбирательство.

Следствием установлено доказано, что уполномоченный представитель президента России в "Крымском федеральном округе" Белавенцев в период февраля-марта 2014 года организовывал совершение российскими военными действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменения границ ее территории и государственной границы. Также Белавенцева признали виновным в подстрекательстве украинских военнослужащих к совершению государственной измены.

  • Напомним, что 21 марта 2014 года по приказу Путина Белавенцев был назначен полномочным представителем президента РФ в так называемом Крымском федеральном округе (территория аннексированного полуострова). 28 июля 2016 года он был уволен.
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