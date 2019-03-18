Экс-представителя Путина в Крыму заочно приговорили к 13 годам

18 марта, 2019, 18:30

К 13 годам лишения свободы приговорен гражданин России Олег Белавенцев, который приговором Святошинского райсуда Киева признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность Украины

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

В уголовном производстве осуществлялось специальное досудебное расследование (заочное) и специальное судебное разбирательство.

Следствием установлено доказано, что уполномоченный представитель президента России в "Крымском федеральном округе" Белавенцев в период февраля-марта 2014 года организовывал совершение российскими военными действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменения границ ее территории и государственной границы. Также Белавенцева признали виновным в подстрекательстве украинских военнослужащих к совершению государственной измены.