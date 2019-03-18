Дайверы обнаружили на дне Тихого океана авианосец времен Второй мировой войны

18 марта, 2019, 14:08

Команда дайверов обнаружила на дне Тихого океана американский авианосец времен Второй мировой войны USS Wasp

Об этом пишет Popularmechanics.

Останки авианосца обнаружила команда дайверов, которую собрал и профинансировал Пол Аллен - один из основателей Microsoft. Корабль затонул в Коралловом море, недалеко от побережья Австралии: он неплохо сохранился в теплой соленой воде.

"We are humbled by the sacrifice of those Wasp Sailors , especially those who paid for our freedom with their lives ." - Capt. Colby Howard, commanding officer of the current #USSWasp , on #RVPetrel 's discovery of WWII-era USS Wasp (CV 7): https://t.co/KGYoIQ6XXg @USNHistory pic.twitter.com/LA0vugLkmQ - US Pacific Fleet (@USPacificFleet) 13 марта 2019 г.

На фотографиях можно подробно рассмотреть самолеты, которые базировались на палубе USS Wasp, а также, например, зенитные установки.

На одном из снимков можно видеть останки большого палубного торпедоносца Grumman TBF Avenger. Одним из таких самолетов во время Второй мировой руководил будущий президент США Джордж Буш - старший, служил в 51-й эскадрильи торпедоносцев (VT-51).

Второго сентября в 1944 году его самолет сбили над островом Титидзима; Буш был единственным членом экипажа, которому удалось спастись.

История корабля

Его строительство началось в 1936 году, а на воду авианосец спустили в 1939. В 1940 году USS Wasp включили в состав флота США. Он принял активное участие во Второй мировой войне: весной 1942 года авианосец доставлял британские истребители "Спитфайр" из Великобритании в захваченную Мальту.

Участвовал корабль и в войне в Тихом океане. В результате атаки японской авиации в него попало несколько торпед. Спасти корабль не удалось: В результате нападения погибли 176 человек и были ранены 366 с общей численности экипажа в 2162 человека.