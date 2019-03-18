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Дайверы обнаружили на дне Тихого океана авианосец времен Второй мировой войны

Команда дайверов обнаружила на дне Тихого океана американский авианосец времен Второй мировой войны USS Wasp

Об этом пишет Popularmechanics.

Останки авианосца обнаружила команда дайверов, которую собрал и профинансировал Пол Аллен - один из основателей Microsoft. Корабль затонул в Коралловом море, недалеко от побережья Австралии: он неплохо сохранился в теплой соленой воде.

На фотографиях можно подробно рассмотреть самолеты, которые базировались на палубе USS Wasp, а также, например, зенитные установки.

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На одном из снимков можно видеть останки большого палубного торпедоносца Grumman TBF Avenger. Одним из таких самолетов во время Второй мировой руководил будущий президент США Джордж Буш - старший, служил в 51-й эскадрильи торпедоносцев (VT-51).

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Второго сентября в 1944 году его самолет сбили над островом Титидзима; Буш был единственным членом экипажа, которому удалось спастись.

История корабля

Его строительство началось в 1936 году, а на воду авианосец спустили в 1939. В 1940 году USS Wasp включили в состав флота США. Он принял активное участие во Второй мировой войне: весной 1942 года авианосец доставлял британские истребители "Спитфайр" из Великобритании в захваченную Мальту.

Участвовал корабль и в войне в Тихом океане. В результате атаки японской авиации в него попало несколько торпед. Спасти корабль не удалось: В результате нападения погибли 176 человек и были ранены 366 с общей численности экипажа в 2162 человека.

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