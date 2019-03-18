Что еще должна сделать Украина в рамках программы МВФ. Помощь Минфина
Об этом министр финансов Оксана Маркарова рассказала в беседе с ЭП.
"Во время визита экспертов МВФ у нас произошло очень конструктивное обсуждение. Все текущие маяки и большинство текущих обязательств по программе выполнены, а те, что не выполнены - в процессе выполнения, и мы понимаем, что их имплементация продвигается хорошо", - сказала она.
По словам министра, подготовка к объявлению конкурса на отбор руководителей государственной таможенной и Государственной налоговой служб в процессе:
"Главное, чтобы к моменту нашего шестимесячного пересмотра (май 2019, - ЭП), мы выполнили все, что пообещали выполнить", - подчеркнула Маркарова.
Также часть обязательств, которые еще предстоит выполнить, касается государственных банков.
"Затем нужно будет определиться с представителями от Кабмина и Администрации Президента. Думаю, что этот вопрос будет решен достаточно быстро", - сообщила министр финансов.
Выполнение ряда условий Меморандума и обязательств Украины перед ЕС зависит от парламента.
Ожидается, что Верховная Рада поддержит законопроект о введении авторизованных экономических операторов (№7473).
Еще два законопроекта, которые нужно принять в рамках обязательств перед МВФ и ЕС, - о введении общего транзита (№9532) с 35 странами и о предотвращении отмывания средств (№9417). Последний позволит привести правила нашего финансового мониторинга в соответствие с Директивой ЕС. Эти законопроекты, вместе с ратифицированной конвенцией MLI, позволят нам объединить усилия в борьбе с размыванием базы и выведением прибыли из-под налогообложения.
По словам Маркаровой, сегодня от продолжения сотрудничества Украины с МВФ зависит, сможет ли Украина получить финансирование Всемирного банка. Украина уже начала переговоры с ВБ о следующей сумму гарантий.
"Конечной цифры пока нет, но она может быть на уровне прошлого года - около 1 млрд долларов", - сообщила министр.
Также продолжение сотрудничества с МВФ является важным для реализации программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которой Украина работает для получения второго транша в сумме 500 млн евро.
"Все наши международные кредиторы готовы нам помогать и выделять финансирование, но наше пребывание в программе с МВФ является для них бенчмарком и обязательным условием", - резюмировала она.
- Напомним, утверждена 18 декабря новая программа финансирования stand-by для Украины на $3,9млрд базироваться на четырех приоритетных направлениях
- Международный валютный фонд планирует выделить Украине до конца 2019 год еще 2 транша кредита на общую сумму $2,6 млрд.
- Международный валютный фонд считает ключевыми вызовами для Украины в 2019 году сохранение макроэкономической стабильности, привлечение инвестиций, укрепление государственных институтов и структурные реформы.
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