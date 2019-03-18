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Что еще должна сделать Украина в рамках программы МВФ. Помощь Минфина


фото: REUTERS
Все текущие маяки и большинство текущих обязательств по программе выполнены, говорят в министерстве

Об этом министр финансов Оксана Маркарова рассказала в беседе с ЭП.

"Во время визита экспертов МВФ у нас произошло очень конструктивное обсуждение. Все текущие маяки и большинство текущих обязательств по программе выполнены, а те, что не выполнены - в процессе выполнения, и мы понимаем, что их имплементация продвигается хорошо", - сказала она.

По словам министра, подготовка к объявлению конкурса на отбор руководителей государственной таможенной и Государственной налоговой служб в процессе:

"Главное, чтобы к моменту нашего шестимесячного пересмотра (май 2019, - ЭП), мы выполнили все, что пообещали выполнить", - подчеркнула Маркарова.

Также часть обязательств, которые еще предстоит выполнить, касается государственных банков.

"Затем нужно будет определиться с представителями от Кабмина и Администрации Президента. Думаю, что этот вопрос будет решен достаточно быстро", - сообщила министр финансов.

Выполнение ряда условий Меморандума и обязательств Украины перед ЕС зависит от парламента.

Ожидается, что Верховная Рада поддержит законопроект о введении авторизованных экономических операторов (№7473).

Еще два законопроекта, которые нужно принять в рамках обязательств перед МВФ и ЕС, - о введении общего транзита (№9532) с 35 странами и о предотвращении отмывания средств (№9417). Последний позволит привести правила нашего финансового мониторинга в соответствие с Директивой ЕС. Эти законопроекты, вместе с ратифицированной конвенцией MLI, позволят нам объединить усилия в борьбе с размыванием базы и выведением прибыли из-под налогообложения.

По словам Маркаровой, сегодня от продолжения сотрудничества Украины с МВФ зависит, сможет ли Украина получить финансирование Всемирного банка. Украина уже начала переговоры с ВБ о следующей сумму гарантий.

"Конечной цифры пока нет, но она может быть на уровне прошлого года - около 1 млрд долларов", - сообщила министр.

Также продолжение сотрудничества с МВФ является важным для реализации программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которой Украина работает для получения второго транша в сумме 500 млн евро.

"Все наши международные кредиторы готовы нам помогать и выделять финансирование, но наше пребывание в программе с МВФ является для них бенчмарком и обязательным условием", - резюмировала она.

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