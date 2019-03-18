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Бракованные Lexus: Toyota отзывает более 3500 авто


фото: autocarindia
Японский автопроизводитель Toyota отзывает 3643 автомобилей с рынка КРН из-за дефекта в креплении колес

Об этом со ссылкой на сообщение Госуправления КНР по регулированию рынка сообщает ЭП .

Согласно плану отзыва, представленным Toyota Motor China Investment, речь идет о 2396 импортных автомобилей Lexus LS500h (выпущенных в период с 14 июня 2017 года до 18 июля 2018), и 1247 импортных автомобилей Lexus LS350 (произведенных с 23 ноября 2017 по 18 июля 2018).

"Колеса в сборе с самонесущими шинами (позволяют продолжать движение даже при отсутствии давления в них - ред.) в этих машинах не были установлены на ступицы должным образом. Дефект может привести к аномальному шуму или вибрации транспортного средства", - говорится в сообщении автопроизводителя.

Компания проведет замену колес в сборе бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".

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