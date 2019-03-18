Бракованные Lexus: Toyota отзывает более 3500 авто
Об этом со ссылкой на сообщение Госуправления КНР по регулированию рынка сообщает ЭП .
Согласно плану отзыва, представленным Toyota Motor China Investment, речь идет о 2396 импортных автомобилей Lexus LS500h (выпущенных в период с 14 июня 2017 года до 18 июля 2018), и 1247 импортных автомобилей Lexus LS350 (произведенных с 23 ноября 2017 по 18 июля 2018).
"Колеса в сборе с самонесущими шинами (позволяют продолжать движение даже при отсутствии давления в них - ред.) в этих машинах не были установлены на ступицы должным образом. Дефект может привести к аномальному шуму или вибрации транспортного средства", - говорится в сообщении автопроизводителя.
Компания проведет замену колес в сборе бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".
- Напомним, ранее японский автопроизводитель Toyota отозвал 5,8 млн автомобилей по всему миру из-за потенциальной неисправности подушек безопасности.
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