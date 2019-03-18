Бортническую станцию аэрации собираются реконструировать. Объявлен тендер

18 марта, 2019, 10:42

ЗАО "АК" Киевводоканал "объявил международный тендер по выбору генеральной подрядной организации для выполнения строительных работ по реконструкции Бортнической станции аэрации

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации, передает " Интерфакс-Украина ".

"Киев начинает реализацию одного из самых масштабных инфраструктурных проектов в Украине - реконструкцию Бортнической станции аэрации", - говорится в сообщении.

Напомним, станция аэрации в Бортничах является одним из крупнейших комплексов очистных сооружений в Восточной Европе и единственной станцией очистки сточных вод в Киеве.

Станция финансируется за счет кредита Японии на 108, 193 млрд японских иен (около $ 970 млн). Как уточнил "Киевводоканал" японское агентство международного сотрудничества JICA, которое является кредитором от правительства Японии, официально согласовало всю тендерную документацию.

Кредит предоставляется на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет. По условиям кредита 30% от общей стоимости строительства должно быть направлено на товары и услуги, поставляемые из Японии.

Согласно материалам "Киевводоканала", договорные процедуры и подписания контракта с генподрядчиком запланировано на декабрь 2019 года, а реализация непосредственно строительных работ - с февраля 2020 по август 2025 года. По итогам модернизации уровень сероводорода на границе санитарно-защитной зоны должен снизиться с 2,2-6,01 до 0,07-0,19 мг / куб. м, метана - с 0,3-1 до 0,01 мг / куб. м, метилмеркаптана - с 1,9-5 до 0,09-0,2 и этилмеркаптана - с 3-8,51 до 0,15-0,38 мг / куб. м.