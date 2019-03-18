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Боевик "ЛНР" на блокпосту возле Станицы Луганской побил мирного жителя, - ОБСЕ

На блокпосту "ЛНР" на линии разграничения возле Станицы Луганской один из террористов среди белого дня жестоко избил мирного жителя

Об этом сообщает в отчете миссия ОБСЕ.

"В 12:00 на блокпосту вооруженных формирований южнее моста в Станице Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) наблюдатели видели, как член вооруженных формирований трижды ударил гражданское лицо (мужчина 40 лет), а затем нанес ему еще один удар ногой , когда тот уже лежал на земле ", - говорится в сообщении.

После того, как террорист ушел от избитого мужчины, его отвели с места инцидента медицинские работники.

В это время в очереди на выход из оккупированной территории находилось около 800 человек, в обратном направлении следовали около 500 человек.

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