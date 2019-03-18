Астрономы обнаружили новую "солнечную систему", которая формируется неподалеку от нашей
Таким же образом 4,5 млрд лет назад сформировалась наша Солнечная система, пишет New Atlas.
Формирование новой Солнечной системы происходит вокруг звезды DM Tau, расположенной на расстоянии 470 световых лет. Масса DM Tau составляет около половины массы Солнца, а ее возраст - от 3 до 5 млн лет (возраст Солнца превышает 4,6 млрд лет).
Астрономов заинтересовала облако газа и пыли, расположенное вокруг звезды. Наблюдение за ней показало, что облако состоит из двух колец - одно заканчивается примерно там, где в Солнечной системе находится пояс астероидов, второе - в районе Нептуна.
Исследователи отмечают, что наблюдение за планетарной системой вокруг DM Tau позволит лучше понять, как сформировалась Солнечная система.
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