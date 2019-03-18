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Apple представила новые iPad Air и iPad mini

Apple показала новые версии iPad Air и iPad mini. Они доступны на сайте компании

Об этом пишет Tech Crunch.

iPad Air получил 10,5-дюймовый дисплей Retina с технологией цветопередачи True Tone, процессор A12 Bionic, поддержку Apple Pencil и Smart Keyboard. Устройство имеет толщину 6,1 мм.

iPad Air может работать без подзарядки до 10 часов, обещают в Apple. Передняя камера на 7 Мп, задняя на 8Мп, а также чип A12 Bionic с Neural Engine позволяют iPad Air работать с технологиями дополненной реальности.

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Компания также показала 7,9-дюймовый iPad mini. Как и новый iPad Air, устройство работает на процессоре A12 Bionic и получил дисплей Retina с технологией True Tone и разрешением 2048 х 1536 пикселей, а также поддержку Apple Pencil. Последний раз Apple выпускала новый iPad mini осенью 2015 года.

Оба новых iPad можно можно предварительно заказать на сайте Apple в США, Финляндии, Германии и других странах.

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