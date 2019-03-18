Анексия Крыма: заявления РФ о компенсации со стороны Украины рассчитаны на российского потребителя, - Бабин
Об этом заявил представитель президента Украины в АР Крым (в 2017 - 2018 гг) Борис Бабин, сообщает Еспресо.TV .
При нашей жизни мы еще увидим украинские флаги в Крыму, отметил политик.
"К сожалению очень много событий и поступков свидетельствуют о том, что нам рано говорить не только о реинтеграции полуострова, но и об эффективном уровек противодействия тем угрозам, которые сегодня существуют для Украины из-за оккупации Крыма", - подчеркнул Бабин.
Заявления РФ о возмещении со стороны Украины за 25-летний срок "аннексии" Крыма, Бабин назвал заявлениями для внутреннего российского потребления.
"Это заявления для внутреннего потребления. Но то, что мы такие вещи транслируем через СМИ, свидетельствует об отсутствии у нас информационной гигены в медиа. Эта пропаганда рассчитана на российского потребителя, а не на украинского или иностранного", - отметил он.
По мнению Бабина, кроме пылких или обеспокоенных заявлений никто из наших партнеров реальных шагов, за отдельными исключениями, не делает. Например, санкции по событийям в Керченском проливе - абсолютно формальны. Мы слышали об этих санкциях полгода, но их результат: 8 россиян не смогут поехать в страны ЕС.
"Будут и впредь заявления поддержки со стороны международного сообщества, но никто кроме нас - кроме Украины - Крым освобождать не будет", - отметил Бабин.
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