Американец выиграл в лотерею, послушавшись работника заправки
18 марта, 2019, 17:56
Житель города Гейтерсберг, штат Мэриленд, выиграл в лотерею крупную сумму благодаря работнику заправки
Об этом пишет Upi.com.
Во вторник, 12 марта, Александр Мальдонадо (Alexander Maldonado) заехал на заправку и услышал за спиной "таинственный голос". "Сегодня еще никто не выигрывал в лотерею, так что счастливчиком можешь оказаться ты, мой друг", - сказал ему работник заправки.
Мальдонадо прислушался к совету и купил два билета мгновенной лотереи. Первый принес ему пять долларов, а под защитным слоем второго скрывался главный приз - 50 000 долларов.
"Я был в шоке, когда увидел, что победил. Работник заправки тоже был очень за меня рад", - признался мужчина. Он заявил, что недавно мечтал о выигрыше в мгновенную лотерею, но не мог и представить, что это случится.
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