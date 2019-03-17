Звезда "Отчаянных домохозяек" удалила аккаунты из соцсетей из-за коррупционного скандала
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Deadline.
Фелисити Хаффман, наиболее известная по сериалу "Отчаянные домохозяйки", исчезла из социальных сетей. Сообщается, что произошло это на фоне коррупционного скандала.
Гаффман и еще 45 человек, среди которых дизайнер Мосс Джаннули и актриса Лори Локлин, обвиняют в участии в коррупционной схеме. Они давали взятки, что позволяло детям вступать в престижные вузы США.
После обвинений в суде Лос-Анджелеса Гаффман выпустили под залог в $250 тыс. Ей запрещено выезжать за пределы Калифорнии. Что будет с детьми, поступившими в вузы благодаря коррупционным схемам, пока неясно.
Согласно судебным документам, родители подростков платили деньги за подтасовки результатов экзамена SAT (американский аналог ВНО) и других документов, которые обеспечили детям зачисление в престижные учебные заведения на бесплатные места для студентов, имеющих достижения в спорте.
- Среды вузов, которые упоминаются в коррупционной схеме , - Йельский, Стэнфордский и Джорджтаунский университеты и другие элитные заведения.
- Ранее телеканал Hallmark разорвал контракт с голливудской актрисой Лори Локлин, которую поймали на взятке в $500 тыс.
- Netflix также прекратил сотрудничество с обвиняемой во взяточничестве голливудской актрисой
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