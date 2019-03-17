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Звезда "Отчаянных домохозяек" удалила аккаунты из соцсетей из-за коррупционного скандала

Американская актриса Фелисити Хаффман удалила свои аккаунты с Twitter и Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Deadline.

Фелисити Хаффман, наиболее известная по сериалу "Отчаянные домохозяйки", исчезла из социальных сетей. Сообщается, что произошло это на фоне коррупционного скандала.

Гаффман и еще 45 человек, среди которых дизайнер Мосс Джаннули и актриса Лори Локлин, обвиняют в участии в коррупционной схеме. Они давали взятки, что позволяло детям вступать в престижные вузы США.

После обвинений в суде Лос-Анджелеса Гаффман выпустили под залог в $250 тыс. Ей запрещено выезжать за пределы Калифорнии. Что будет с детьми, поступившими в вузы благодаря коррупционным схемам, пока неясно.

Согласно судебным документам, родители подростков платили деньги за подтасовки результатов экзамена SAT (американский аналог ВНО) и других документов, которые обеспечили детям зачисление в престижные учебные заведения на бесплатные места для студентов, имеющих достижения в спорте.

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