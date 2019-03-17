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Звезда "Бонда" хотел бы увидеть агента 007 чернокожим или женщиной

Актер Рэйф Файнс, известный по роли головы MI6 Гарета Маллори в фильмах о спецагенте Джеймсе Бонде, не исключает смены главного героя

Об этом британский актер заявил во время интервью ВВС, передает Еспресо.TV.

Британский актер Рэйф Файнс прокомментировал возможность появления в образе знаменитого спецагента 007 черного актера или женщины.

"Я бы хотел увидеть выдающегося черного актера в образе Бонда, но не обязательно в этой же самой франшизе. Мы могли бы сделать ремейк "Бонда" с женщиной в главной роли спецагента", - отметил Файнс во время интервью.

Он добавил, что можно переосмыслить идею Бонда и заменить его актером любого этнического меньшинства.

Актер также добавил, что он не имеет доступа к сценарию будущего фильма, поэтому не знает подробностей сюжета.

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