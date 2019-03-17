Звезда "Бегущего по лезвию 2049" сыграет главную роль в фильме о Мэрилин Монро

17 марта, 2019, 17:46

Кубино-испанская актриса Ана де Армас заменит Джессику Честейн в фильме "Блондинка"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Slash Film.

Кубино-испанская актриса Ана де Армас, известная по роли Джой в фильме "Бегущий по лезвию 2049", может сыграть Мэрилин Монро в фильме "Блондинка" ( "Blonde"). Сначала на эту роль претендовала Джессика Честейн ( "Люди Икс: Темный Феникс").

Режиссером ленты о Мэрилин Монро станет Эндрю Доминик. Фильм расскажет о перевоплощении Нормы Джин Бейкер в знаменитую киноактрису Мэрилин Монро и проследит ее путь от обычной девушки к мировому секс-символу.

"Блондинка" выйдет на канале Netflix. Дата премьеры фильма пока не называется. Вместе с Домиником над картиной работает компания Брэда Питта Plan B.