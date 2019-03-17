Жириновский предлагает переименовать Крым

17 марта, 2019, 10:54

Депутат Госдумы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать оккупированный россиянами украинский Крым

В этом его поддержал сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает Еспресо.TV со ссылкой на Рамблер.

По мнению Жириновского, Россия вообще должна стать унитарным государством, а все республики - областями. В частности, полуостров предлагается им сделать Таврической областью.

"Убрать слово федерация, а оно звучит у нас, убрать слово республики, в том числе и Крым. Таврическая область. По-русски... и область, а то придумали Республика Крым. Это на каком языке Крым? Вы знаете, что такое Крым? Это тюркское слово "изорезанный". Къырым, потому что полуостров весь изрезан. Вот название почему идет, турецкое название. Значит, турецкий флаг убрали, а название страны оставили. Таврида - вот это все", - заявил Жириновский.

В свою очередь, Цеков уверен, что инициатива главы ЛДПР переименовать Республику Крым в Таврическую область является правильной, поскольку якобы вернет региону его историческое название.