Из-за отсутствия света в больницах Венесуэлы чувствуется запах смерти, - журналистка France 24

17 марта, 2019, 19:24

Отключения электричества в Венесуэле углубили гуманитарный кризис. Ситуация в стране критическая

Об этом в программе "Мир на этой неделе" рассказала журналистка телеканала France 24 Кёртин Норрис-Трент, которая накануне побывала в стране.

"Ничего не работало. В особенности касается еды. В Венесуэле не ходят наличные из-за гиперинфляции в боливаре. Надо огромный мешок денег, чтобы купить хотя бы картофель. Поэтому все пользуются карточками. Кое-где можно заплатить долларами. Однако в большинстве магазинах оплата производится по картам. Поэтому, когда вы идете купить продуктов, а в магазине не работает терминал, потому что нет света ...

Люди потеряли надежду, очередями стояли у магазинов, так как не могли купить еды. Вода - ее можно получить с помощью электрических насосов, особенно в небоскребах в Каракасе, поэтому быстро заканчивалась питьевая вода.

Пожилые люди застревали в своих квартирах, так как не работали лифты. Жизнь многих людей в больницах была под угрозой, постоянно сообщали о том, что люди погибают, потому что не работали аппараты диализа, а также дефибрилляторы.

Мы посетили несколько больниц, чтобы провести расследование. Многие из них охраняет полиция. В некоторых больницах был запах смерти. Поэтому вы можете себе представить, насколько все плохо. Люди все больше теряли надежду. Были сообщения о кражах в некоторых регионах. Эта ситуация демонстрирует то, что страна находится на краю пропасти. Если пропадет электричество и ничего не будет - начнется хаос".

Программа "Мир на этой неделе" от французского вещателя France24 в украинском переводе выходит на телеканале Еспресо каждое воскресенье в 21.00.