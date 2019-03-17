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Вопрос о ПДЧ НАТО для Украины будет поставлен в декабре, а получить его мы будем готовы уже в 2023 году, - Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, обещает в случае своего переизбрания подготовить страну к членству в НАТО и ЕС

Об этом он заявил в воскресенье, 17 марта 2019 года, во время митинга на столичной Михайловской площади, передает Еспресо.TV .

"До конца своего второго президентского срока я планирую подготовить Украину к вступлению в НАТО и Европейский Союз. И в 2023 году вполне реалистично начать переговоры о вступлении в Европейский Союз и сделать так, чтобы Украина получила План действий по членству в НАТО", - отметил Порошенко .

При этом он пообещал поставить вопрос о ПДЧ для Украины "уже на Лондонском саммите НАТО в декабре 2019 года".

"После того как избиратели дадут мне мандат еще на пять лет, намерен поставить вопрос о ПДЧ в этом году. И я об этом на днях написал в письме к генеральному секретарю НАТО, большому моему другу и большому другу Украины Йенсу Столтенбергу", - добавил президент.

К ЕС и НАТО, по его словам, Украина будет присоединяться "как региональный лидер".

"Мы, украинцы, должны ставить перед собой большие цели. И я верю в достижимость для нас Евросоюза, НАТО, как в свое время верил в ратификацию Соглашения об ассоциации (с ЕС, - ред.), в реальность безвиза и в вероятность Томоса. Все мы сможем, когда мы вместе", - подытожил Порошенко.

  • Напомним, на этом же митинге глава государства заявил, что уличные беспорядки перед выборами является сценарием Путина .
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