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В программах Зеленского, Бойко, Вилкула и Ляшко нет ни слова о Крыме, - ВВС

О возвращении Донбасса говорило большинство кандидатов в президенты . А вот о Крыме некоторые решили не вспоминать

Многие рейтинговые кандидаты вообще не употребляют слово "Крым" в собственных программах, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .

Это, в частности, бывшие "регионалы" Юрий Бойко и Александр Вилкул, а также Олег Ляшко, Владимир Зеленский и другие. Всего в материале упоминается 14 таких политиков.

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Как заявлял перед этим национальный лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, около 20 кандидатов (из 39) ни в программе своей, ни в высказываниях в прессе ни слова "не вспоминали" о необходимости возвращения Крыма в состав Украины.

  • 16 марта 2014 г. на уже оккупированном на тот момент россиянами украинском полуострове был проведен незаконный "рефрендум" о вхождении АРК в Российскую Федерацию.
  • Решение о его проведении принималось депутатами Верховной Рады Украинской Автономной Республики Крым, которые перешли на сторону врага, под давлением диверсионного подразделения полковника ФСБ, международного террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), о чем он позже открыто признавал в интервью, и в условиях нахождения помещения Парламента автономии под контролем "гиркинцев" и "кадыровцев".
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