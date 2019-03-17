В программах Зеленского, Бойко, Вилкула и Ляшко нет ни слова о Крыме, - ВВС

17 марта, 2019, 08:17

Многие рейтинговые кандидаты вообще не употребляют слово "Крым" в собственных программах, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .

Это, в частности, бывшие "регионалы" Юрий Бойко и Александр Вилкул, а также Олег Ляшко, Владимир Зеленский и другие. Всего в материале упоминается 14 таких политиков.

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Как заявлял перед этим национальный лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, около 20 кандидатов (из 39) ни в программе своей, ни в высказываниях в прессе ни слова "не вспоминали" о необходимости возвращения Крыма в состав Украины.