В Одессе начался международный марафон

17 марта, 2019, 09:23

17 марта в 9:00 на Центрaльной аллее пaрка им. Т. Шевченко в Одессе стартовал Х Одесский международный марафон "Самопревосхождение"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета.

Во время проведения марафона до 14:30 будет ограничено движение транспорта на участке дoроги Ланжероновская арка - Трасса здoровья и в 12:15 на ул. Марaзлиевская (въезд на стaдион "Черноморец").

Такие меры приняты для того, чтобы обеспечить безопасность спортсменов во время движения по маршруту марафона.

Соревнования завершатся в 15:00.