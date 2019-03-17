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В Одессе начался международный марафон

забег 2016 года
фото: odessamarathon.com
17 марта в 9:00 на Центрaльной аллее пaрка им. Т. Шевченко в Одессе стартовал Х Одесский международный марафон "Самопревосхождение"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета.

Во время проведения марафона до 14:30 будет ограничено движение транспорта на участке дoроги Ланжероновская арка - Трасса здoровья и в 12:15 на ул. Марaзлиевская (въезд на стaдион "Черноморец").

Такие меры приняты для того, чтобы обеспечить безопасность спортсменов во время движения по маршруту марафона.

Соревнования завершатся в 15:00.

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