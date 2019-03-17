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В нескольких областях избирателей запугивают, чтобы не шли голосовать. Нацполиция открыла производство


фото: digitallife.gr
Национальная полиция начала уголовное производство по заявлению председателя правления гражданской сети ОПОРА Ольгb Айвазовскjq в эфире одного из телеканалов о создании в Харькове колл-центра, сотрудники которого звонят избирателям и запугивают их

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"По данному факту следственным управлением ГУ ЧП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины... на данній момент полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступлению", - отмечают полицейские.

Перед этим Айвазовская заявила о существовании в различных регионах страны, в том числе и в Харькове, колл-центров, сотрудники которых запугивают избирателей по телефону.

"... По всей стране работают колл-центры, которые обзванивают граждан от имени ОПОРЫ и от имени Национальной полиции, утверждая, что мы знаем, что вы продали свой голос, в отношении вас есть такая-то ответственность. И если вы пойдете на выборы, то вы подтвердите факт продажи голоса, и вам "светит" 2 года заключения. И чтобы вы понимали - в городе Харькове такой колл-центр развернут на 85 операторов. По всей стране - это уже 12 областей, сообщение на ежедневной основе. Мы зарегистрировали заявление, конечно, и надеемся, что будет открыто уголовное производство, так как в заявлении даже есть названия тех коммерческих колл-центров, которые фактически осуществляют запугивание и давление на избирателей, а это нарушение 157-й статьи Уголовного кодекса ", - сказала Айвазовская.

По последним данным пресс-службы ОПОРЫ, речь идет уже о 15 областях - Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

В случае получения подобных звонков и угроз организация призывает срочно сообщить по телефону 044 591 44 44, или на почту info@opora.org.ua.

Также избиратели могут обращаться непосредственно в полицию.

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