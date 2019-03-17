//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В NASA воссоздали атмосферу "горячего Юпитера" в лаборатории

Астрофизики из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) создали компьютерную модель атмосферы горячего Юпитера. Это позволит лучше понять, как атмосфера формируется у космических тел, вращающихся вокруг звезд за пределами Солнечной системы

Об этом пишет New Atlas.

На данный момент науке известно около 4 тыс. планет за пределами Солнечной системы, имеющих атмосферу и вращающихся вокруг собственных звезд. Однако их атмосферы устроены по-разному, и астрономы пока не могут точно сказать, как они формируются.

Чтобы частично ответить на этот вопрос, ученые создали компьютерную модель атмосферы горячего Юпитера - сравнительно хорошо изученного класса газовых гигантов. Эти планеты, похожие на Юпитер, вращаются вокруг своей звезды настолько близко, что их атмосфера становится невероятно горячей. Многие из них делают один полный оборот за десять земных суток, а температура в их атмосфере регулярно достигает 2800 ° C.

Исследователи взяли газообразный водород с 0,3% окиси углерода, а затем разогрели газ с 330 до 1230 ° C, подвергнув его воздействию интенсивного ультрафиолетового излучения. В результате ученые пришли к выводу, что атмосфера горячих юпитеров не способствует образованию облаков даже при низком давлении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 марта, 2019 воскресенье

16 марта, 2019 суббота

больше новостей

17 марта, 2019 воскресенье

16 марта, 2019 суббота

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать