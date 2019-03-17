В NASA воссоздали атмосферу "горячего Юпитера" в лаборатории

17 марта, 2019, 09:09

Астрофизики из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) создали компьютерную модель атмосферы горячего Юпитера. Это позволит лучше понять, как атмосфера формируется у космических тел, вращающихся вокруг звезд за пределами Солнечной системы

Об этом пишет New Atlas.

На данный момент науке известно около 4 тыс. планет за пределами Солнечной системы, имеющих атмосферу и вращающихся вокруг собственных звезд. Однако их атмосферы устроены по-разному, и астрономы пока не могут точно сказать, как они формируются.

Чтобы частично ответить на этот вопрос, ученые создали компьютерную модель атмосферы горячего Юпитера - сравнительно хорошо изученного класса газовых гигантов. Эти планеты, похожие на Юпитер, вращаются вокруг своей звезды настолько близко, что их атмосфера становится невероятно горячей. Многие из них делают один полный оборот за десять земных суток, а температура в их атмосфере регулярно достигает 2800 ° C.

Исследователи взяли газообразный водород с 0,3% окиси углерода, а затем разогрели газ с 330 до 1230 ° C, подвергнув его воздействию интенсивного ультрафиолетового излучения. В результате ученые пришли к выводу, что атмосфера горячих юпитеров не способствует образованию облаков даже при низком давлении.