В Киеве ребенок пострадал в ДТП

17 марта, 2019, 07:39

В Соломенском районе города Киева при столкновении двух автомобилей пострадала несовершеннолетняя девочка

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Как рассказали свидетели происшествия, автомобиль Skoda, на большой скорости маневрируя с полосы в полосу, протаранил заднюю часть автомобиля Daewoo, который двигался по правой полосе. От удара Daewoo отбросило в другую полосу, а Skoda вылетела на тротуар и врезалась в электроопору.

В Daewoo кроме водителя находилась его жена с дочерью.

Врачи "скорой" оказали первую помощь маленькой пассажирке и ее маме и впоследствии обоих госпитализировали для детального обследования.

Водителя Skoda госпитализировали с переломом костей нижней конечности.