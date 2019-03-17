В Киеве ребенок пострадал в ДТП
17 марта, 2019, 07:39
В Соломенском районе города Киева при столкновении двух автомобилей пострадала несовершеннолетняя девочка
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
Как рассказали свидетели происшествия, автомобиль Skoda, на большой скорости маневрируя с полосы в полосу, протаранил заднюю часть автомобиля Daewoo, который двигался по правой полосе. От удара Daewoo отбросило в другую полосу, а Skoda вылетела на тротуар и врезалась в электроопору.
В Daewoo кроме водителя находилась его жена с дочерью.
Врачи "скорой" оказали первую помощь маленькой пассажирке и ее маме и впоследствии обоих госпитализировали для детального обследования.
Водителя Skoda госпитализировали с переломом костей нижней конечности.
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