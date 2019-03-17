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В Харьковской области нашли убитым военнослужащего

В Харьковской области нашли мертвым военнослужащего-контрактника с колото-резаными ранами и синяками

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Во время осмотра судебно-медицинским экспертом на теле умершего обнаружены колото-резаные раны шеи и рук, синяки в области грудной клетки.

Правоохранители установили, что погибший - 37-летний уроженец Луганской области, проходил военную службу в городе Чугуеве, а с 13 марта он не появлялся по месту несения службы. Тело погибшего направлено в морг.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция принимает меры по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению.

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